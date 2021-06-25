الدولار يستقر مرتفعا وسط ترقب حذر

شفق نيوز/ استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر يوم الجمعة حيث يترقب المستثمرون بحذر بيانات التضخم الأمريكية ، بينما تكبد الجنيه الإسترليني خسائر متواضعة بعد أن ابتعد صناع السياسة في بنك إنجلترا عن ارتفاعات أسعار الفائدة الضعيفة.

وكانت التجارة الآسيوية المبكرة مستقرة ، حيث تم تثبيت اليورو تحت متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم عند 1.1930 دولار والين أقل بقليل من أدنى مستوى له في 15 شهرًا عند 110.955 للدولار.

قفز الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس أمام اليورو الأسبوع الماضي - وإلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020 على الين - بعد أن فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في عام 2023.

ويبدو أن الخطاب اللاحق من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد هدأ الأعصاب في أسواق السندات والأسهم بشأن الارتفاعات في أي وقت قريب ، لكن الدولار حافظ على مكاسبه ويخشى التجار من حدوث ارتفاعات أخرى إذا كان التضخم أعلى من المتوقع.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سيحقق مكاسب سنوية بنسبة 3.4٪ ، وهو ارتفاع أسرع حتى من أعلى معدل في ثلاثة عقود سجله 3.1٪ الشهر الماضي. من المقرر صدور البيانات الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وقال جو كابورسو ، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني: "الدولار يمكن أن يقفز إذا فاجأ التضخم في الاتجاه الصعودي". وقال "مفاجآت التضخم الصعودية كانت الاتجاه السائد في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة."

وأبقى الدولار القوي العملات الرئيسية الأخرى تحت المراقبة خلال الأسبوع ، حتى مقابل العملات التي من المحتمل أن تهبط فيها معدلات ارتفاع الأسعار في وقت أقرب مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

وتسلل الدولار النيوزيلندي مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم إلى 0.7063 دولار ، لكنه لا يزال خجولًا إلى حد كبير من أعلى مستويات فبراير فوق 74 سنتًا. في أستراليا ، على الرغم من ازدهار معدلات التبادل التجاري ، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7584 دولار.

وقال شون كالو الخبير الاستراتيجي في وستباك "تسود توقعات أكثر توازنا للدولار بعد التحول الحاسم في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال "إن الدعم القوي للدولار الأسترالي من أسعار السلع ينتج تقديرات للقيمة العادلة في منتصف 0.80 ثانية".

"ومع ذلك ، كانت حركة السعر الأخيرة في منتصف 0.70 ثانية. مع مرونة الرغبة في المخاطرة ، فإن أي تضييق في هذه الفجوة ربما يعتمد على المدى الذي يمكن أن يمتد فيه تعافي الدولار الأمريكي المستوحى من بنك الاحتياطي الفيدرالي."

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 91.833 ، بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ أسبوع عند 92.408 لكنه خالٍ من القيعان دون 90 التي كان قد انخفض في مايو.

وبدأ الجنيه الإسترليني في الابتعاد عن أدنى مستوياته بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي ، لكنه كان أضعف عملة في مجموعة العشرة خلال الليل وانخفض بنسبة 0.3٪ بعد أن فشل بنك إنجلترا في تقديم أي تلميح إلى أنه في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة وحذر من "تشديد سابق لأوانه".

وقال تاباس ستريكلاند ، مدير الاقتصاد والأسواق في بنك أستراليا الوطني: "من الواضح أن البعض في السوق في وضع يميل إلى ميل أقل تشاؤمًا أو تشددًا".

وفي الأسواق الناشئة ، ارتفع البيزو المكسيكي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين بعد رفع مفاجئ لأسعار الفائدة.

واستقرت عملة البيتكوين عند 34380 دولارًا وتوجهت إلى خسارة أسبوعية صغيرة ، حيث استعادت معظم الانخفاضات التي تقل عن 30 ألف دولار.