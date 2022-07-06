الدولار يستقر مرتفعاً عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما

شفق نيوز/ وقف الدولار مرتفعًا يوم الأربعاء ، مستقرًا عند أعلى مستوياته في 20 عامًا مقابل اليورو وأعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين الآخرين ، حيث جدد ارتفاع أسعار الغاز وعدم اليقين السياسي مخاوف الركود ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى عملة الملاذ الآمن.

في آسيا ، كان اليورو عند 1.025 دولارًا ، أي جزء صغير فقط من أدنى مستوى له خلال الليل عند 1.0236 دولارًا ، وهو أضعف مستوى منذ أواخر عام 2002 ، وخسرت العملة الموحدة 1.5 ٪ يوم الثلاثاء ، وهو أكبر انخفاض لها منذ أن اجتاح فيروس كورونا الأسواق في مارس 2020.

إلى جانب الانخفاض في العملات الرئيسية الأخرى ، أدى ذلك إلى ترك مؤشر الدولار بعيدًا عن أعلى مستوى له خلال 20 عامًا عند 106.57 ، على الرغم من ارتفاع الين الياباني كملاذ آمن.

وتقترب أسعار الطاقة في ألمانيا وفرنسا للعام المقبل من مستويات قياسية حيث يحاول المنظمون ضمان شراء ما يكفي من الغاز للتخزين والإشراف على وضع قوائم الأولويات للوصول إلى الغاز.