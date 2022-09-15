سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدولار يستقر مرتفعاً عند أعلى مستوياته الأخيرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-15T08:11:52+0000
الدولار يستقر مرتفعاً عند أعلى مستوياته الأخيرة

شفق نيوز/ استقر الدولار بالقرب من قممه الأخيرة يوم الخميس ، مدعومًا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل تشديد السياسة بقوة في الوقت الذي يحاول فيه كبح التضخم ، بينما تعثر الين بعد أن قفز بحدة في اليوم السابق.

وارتفع الدولار بنسبة 0.28 ٪ مقابل الين عند 143.58 ، بعد أن انخفض بنسبة 1 ٪ يوم الأربعاء على خلفية الأخبار التي تفيد بأن بنك اليابان قد فحص أسعار الصرف مع البنوك - وهو استعداد محتمل لشراء الين.

وعاد اليورو إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار ، منخفضًا بنسبة 0.15٪ إلى 0.99635 دولارا، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في 20 عامًا عند 0.9864 دولارا الذي سجله الأسبوع الماضي ، في حين كان الجنيه الإسترليني أيضًا أضعف بنسبة 0.26٪ عند 1.15115 دولارًا.

وترك هذا مؤشر الدولار ثابتًا عند 109.84 ، محافظًا على مكاسبه بنسبة 1.5 ٪ من يوم الثلاثاء ، عندما جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من المتوقع. تسبب ذلك في إعادة ترتيب الأسواق لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، على ما يبدو ، لم يتبق أمامها سوى القليل من الخيارات سوى المضي في زيادة كبيرة أخرى في اجتماع تحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ويتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن بحوالي 30٪ فرصة أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، وفرصة 70٪ لزيادة 75 نقطة أساس.

related

صعود أسعار الذهب بفعل الدولار

Date: 2021-04-29 07:35:35
صعود أسعار الذهب بفعل الدولار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-21 07:20:51
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

مع تواصل إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-14 07:55:39
مع تواصل إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في 4 أشهر

Date: 2021-08-13 07:08:23
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في 4 أشهر

لليوم الثاني .. استقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-14 07:22:29
لليوم الثاني .. استقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يحقق أفضل مكاسب له منذ 10 أعوام

Date: 2022-04-29 07:38:39
الدولار يحقق أفضل مكاسب له منذ 10 أعوام

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2021-10-16 07:20:58
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2020-10-24 07:22:41
إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد