الدولار يستقر مرتفعاً عند أعلى مستوياته الأخيرة

شفق نيوز/ استقر الدولار بالقرب من قممه الأخيرة يوم الخميس ، مدعومًا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل تشديد السياسة بقوة في الوقت الذي يحاول فيه كبح التضخم ، بينما تعثر الين بعد أن قفز بحدة في اليوم السابق.

وارتفع الدولار بنسبة 0.28 ٪ مقابل الين عند 143.58 ، بعد أن انخفض بنسبة 1 ٪ يوم الأربعاء على خلفية الأخبار التي تفيد بأن بنك اليابان قد فحص أسعار الصرف مع البنوك - وهو استعداد محتمل لشراء الين.

وعاد اليورو إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار ، منخفضًا بنسبة 0.15٪ إلى 0.99635 دولارا، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في 20 عامًا عند 0.9864 دولارا الذي سجله الأسبوع الماضي ، في حين كان الجنيه الإسترليني أيضًا أضعف بنسبة 0.26٪ عند 1.15115 دولارًا.

وترك هذا مؤشر الدولار ثابتًا عند 109.84 ، محافظًا على مكاسبه بنسبة 1.5 ٪ من يوم الثلاثاء ، عندما جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من المتوقع. تسبب ذلك في إعادة ترتيب الأسواق لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، على ما يبدو ، لم يتبق أمامها سوى القليل من الخيارات سوى المضي في زيادة كبيرة أخرى في اجتماع تحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ويتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن بحوالي 30٪ فرصة أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، وفرصة 70٪ لزيادة 75 نقطة أساس.