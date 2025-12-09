الدولار يستقر أمام دينار العراق مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142900 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143500 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142500 دينار، مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.