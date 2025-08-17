الدولار يستقر أمام الدينار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140450 دينارا مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.