الدولار يستقر أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 146800 دينار، وسعر الشراء 146700 دينار، لكل 100 دولار.