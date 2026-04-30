الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته مع تشدد الاحتياطي الفيدرالي وتراجع الين

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، اليوم الخميس، مدعوماً بتحول بعض صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو موقف أكثر تشدداً، ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في شهر.

جاء ذلك بعد قرار الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في تصويت منقسم يُعد الأوسع منذ عام 1992، وسط تصاعد المخاوف من التضخم، خاصة مع تأثيرات التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

وأدى هذا التوجه إلى ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى نحو 3.9%، ولأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4.4%، ما عزز جاذبية الدولار في الأسواق العالمية.

في المقابل، تراجع الين الياباني متجاوزاً مستوى 160 مقابل الدولار، مقترباً من مستويات قد تدفع السلطات في بنك اليابان إلى التدخل، في ظل استمرار ضعف العملة رغم الإشارات إلى احتمال رفع الفائدة مستقبلاً.

كما ساهمت المخاوف المرتبطة باستمرار الصراع مع إيران وارتفاع أسعار النفط في زيادة النفور من المخاطرة، ما وفر دعماً إضافياً للدولار.

في الأسواق، سجل اليورو نحو 1.16 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني قرابة 1.34 دولار، مع ترقب قرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنوك المركزية الأوروبية والبريطانية.