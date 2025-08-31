الدولار يستقر في بغداد ويواصل ارتفاعه بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق البورصة في الكفاح والحارثية، لتسجل 142800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

ووفق مراسل الوكالة، فإن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 142450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.