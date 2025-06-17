الدولار يستقر في بغداد ويواصل ارتفاعه بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143250 ديناراً مقابل 100 دولار, وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 144250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 143450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143350 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.