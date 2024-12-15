الدولار يستقر في بغداد وينخفض بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يوم الأحد، فيما انخفضت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس السعر التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار.