الدولار يستقر في بغداد ويسجل انخفاضاً في اربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي في أسواق بغداد اليوم الثلاثاء، وانخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 144650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144550 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.