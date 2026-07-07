الدولار يستقر في بغداد ويرتفع لدى أربيل مع إغلاق التداول

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد مع إغلاق التداول، فيما سجلت ارتفاعاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 153,000 دينار مقابل كل 100 دولار، دون تغيير عن أسعار افتتاح التداول.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 153,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152,500 دينار.

وفي أربيل، أفاد مراسلنا، بارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق التداول، إذ سجل سعر البيع 153,050 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153,000 دينار.