الدولار يستقر في بغداد ويرتفع في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع اغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 144000 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 143900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143750 ديناراً مقابل 100 دولار.