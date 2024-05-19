الدولار يستقر في بغداد ويرتفع بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145950 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار، لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً في محال الصيرفة سعر بيع 145700 دينار، و سعر الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار.