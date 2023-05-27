الدولار يستقر في بغداد ويرتفع بأربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 146700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146650 ديناراً مقابل 100 دولار.