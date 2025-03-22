الدولار يستقر في بغداد ويتراجع عند أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد، فيما شهدت انخفاضاً طفيفاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم السبت.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد بلغت 147,300 دينار لكل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت في تعاملات الصباح.

وفي أسواق الصرافة المحلية بالعاصمة، استقر سعر البيع عند 148,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,500 دينار.

أما في أربيل، فقد تراجع الدولار بشكل طفيف، حيث سجل سعر البيع 147,050 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146,950 ديناراً.