الدولار يستقر في بغداد ويتراجع في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح يوم الأحد، في أسواق بغداد، وانخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149200 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن "أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 149150 ديناراً، والشراء 149050 ديناراً لكل 100 دولار.