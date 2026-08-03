الدولار يستقر في بغداد رغم إغلاق البورصات ويسجل ارتفاعاً في أربيل

شفق نيوز – بغداد/ أربيل

استمر إغلاق الأسواق المالية (البورصات) في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، تزامناً مع زيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما فتحت بعض محال الصيرفة أبوابها أمام المواطنين، بينما سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز، إن بعض محال الصيرفة التي باشرت عملها في بغداد حافظت على أسعار صرف الدولار دون تغيير، إذ بلغ سعر البيع 152,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 151,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار صرف الدولار، إذ بلغ سعر البيع 152,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,700 دينار عراقيمقابل 100 دولار