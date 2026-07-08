الدولار يستقر عند أعلى مستوى له في أسبوع بعد عودة التوتر في المنطقة

شفق نيوز - متابعة

حافظ الدولار على أعلى مستوياته هذا الأسبوع أمام معظم العملات الأخرى في مستهل التعاملات ​الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعدما استأنفت الولايات المتحدة ‌هجماتها على إيران، مما أعاد تصعيد التوتر الجيوسياسي ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وجرى تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.18 ​وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من ⁠يوليو تموز.

وجاء الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا ​بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الهجمات ​على إيران أمس الثلاثاء، وألغت ترخيصا كان يسمح للجمهورية الإسلامية ببيع النفط بعد تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز.

وكتب ​محللون لدى وستباك في تقرير بحثي أن المخاوف ​بشأن استقرار اتفاق إنهاء الحرب عادت إلى الظهور بعد أن هاجمت ‌إيران ⁠سفنا كانت تعبر مضيق هرمز.

وأضافوا "كانت المخاوف بشأن آفاق التضخم في بؤرة الاهتمام، مما دفع العوائد إلى الارتفاع في أنحاء العالم".

وارتفع خام برنت 2.6 بالمئة إلى 76.12 ​دولار للبرميل في ​بداية جلسة ⁠التداول الآسيوية اليوم الأربعاء، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى ​0.5681 دولار أمريكي. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة ​أمام ⁠العملة اليابانية إلى 162.28 ين.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1405 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى ⁠1.3353 ​دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6926 ​دولار.

وتراجعت عملة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 63518.35 دولار، بينما انخفضت إيثر 0.5 ​بالمئة إلى 1774.45 دولار.