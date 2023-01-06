الدولار يستقر عند أعلى مستوى خلال شهر ومعظم العملات الرئيسية تتعرض لخسائر

شفق نيوز/ استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريبًا، يوم الجمعة ، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضوء على سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا والذي يمكن أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات يوم أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي ، بينما انخفض تسريح العمال بنسبة 43٪ في ديسمبر.

كما كشف تقرير منفصل أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي ، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 150 ألفًا.

ومقابل سلة من العملات ، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 105.3 ، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 105.36.

وكان المؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.8٪ ، وهو أكبر ارتفاع له منذ سبتمبر.

وتعرضت معظم العملات الرئيسية لخسائر يوم الجمعة ، بعد أن دفعها ارتفاع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع في الجلسة السابقة.

وامتد اليورو على انخفاضه بنسبة 0.8٪ في الجلسة السابقة ليلامس أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.05075 دولار.

ومقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.7٪ ليسجل 134.45 ين وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وتحول الأسواق اهتمامها الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يتم مراقبته عن كثب والمقرر إجراؤه في وقت لاحق يوم الجمعة ، حيث توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 200 ألف وظيفة في ديسمبر. قراءة المزيد

وستصدر أيضًا أرقام التضخم المفاجئة لشهر ديسمبر لمنطقة اليورو يوم الجمعة ، حيث تشير التوقعات إلى معدل تضخم سنوي بنسبة 9.7٪ ، انخفاضًا من 10.1٪ في نوفمبر.

وأظهرت البيانات من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بالفعل تباطؤًا في التضخم الشهر الماضي ، مما يشير إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو كان من المفترض أن تنخفض في ديسمبر.

وفي مكان آخر ، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 ٪ في الماضي عند 1.1883 دولار ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار يوم الخميس.

وتغير الدولار الاسترالي قليلاً أخيرًا عند 0.6753 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 1.3٪ في الجلسة السابقة وعكس معظم المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الصين خففت قيودها على واردات الفحم من أستراليا.

وكان الكيوي ثابتًا عند 0.6220 دولار ، بعد انخفاضه بنسبة 1٪ يوم الخميس ، وكان في طريقه لخسارة أسبوعية قريبة من 2٪ ، وهي الأسوأ منذ سبتمبر.