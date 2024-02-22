الدولار يستقر على نطاق واسع عالمياً

شفق نيوز/ استقر الدولار الأمريكي على نطاق واسع، يوم الخميس، مع ترقب المتعاملين لسلسلة من مسوح أنشطة الأعمال لقياس متانة الاقتصادات الكبرى وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة حول العالم.

ومن المقرر أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو في وقت لاحق من الخميس، وستسلط المزيد من الضوء على قطاعي التصنيع والخدمات.

وهبط مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 103.92.

وصعد الدولار مقابل الين وعاد للتداول مجددا فوق مستوى 150 ليصل في أحدث المعاملات إلى 150.34 ين.

وزاد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.65565 دولار أمريكي، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6198 دولار.