الدولار يستقر على اسعار الافتتاح في بغداد و كوردستان مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146800 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146750 دينارا مقابل 100 دولار.