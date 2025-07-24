الدولار يستقر بأسواق بغداد ويرتفع في أربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس ، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.