الدولار يستقر ببغداد ويرتفع في اربيل عند الاغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في العاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 159800 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 160750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 158750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا بشكل طفيف حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 159900 دينار مقابل 100 دولار