الدولار يستقر ببغداد ويرتفع بشكل طفيف في أربيل

شفق نيوز- بغداد / اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 153,850 ديناراً لكل 100 دولار، وهي المستويات نفسها التي سجلتها صباح أمس الأربعاء.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بقيت مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 154,250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,250 ديناراً.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,650 ديناراً لكل 100 دولار.