الدولار يستعيد توازنه بعد انخفاض حاد وسط آمال إنهاء التوترات بالمنطقة

شفق نيوز - متابعة

استعاد الدولار توازنه في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع، مع تقييم المتداولين لأنباء تشير ​إلى احتمال إبرام اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط قريبا.

وارتفعت العملة ‌الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 160.07 ين. وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7045 دولار ونزل نظيره النيوزيلندي بنسبة 0.1 بالمئة أيضا إلى 0.5830 دولار.

وبلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.1576 دولار ​قرب أعلى مستوى له في أسبوع بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار ​الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات أمس الخميس. واستقر الجنيه ⁠الإسترليني عند 1.3414 دولار.

وكتب محللون من وست باك في مذكرة للعملاء "تغيرت اتجاهات الأسواق ​في أواخر الجلسة الأمريكية بعد أن ألغى الرئيس ترامب الهجمات المخطط لها على ​إيران، مما يشير إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال مطلع الأسبوع".

وانخفض سعر خام برنت 1.6 بالمئة إلى 88.94 دولار للبرميل مع استئناف التداول في آسيا، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب أمس ​الخميس إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع، وهو ​من شأنه أن يعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. وردت إيران بأنها لم تتوصل إلى ‌قرار ⁠نهائي بشأن الاتفاق.

وأظهرت البيانات أمس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في مايو أيار محققة أكبر زيادة في ثلاثة أعوام ونصف العام، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكلفة منتجات الطاقة.