الدولار يزداد غلاءً في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147150 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 146800 دينار مقابل 100 دولار .

كما ارتفعت أسعار البيع في الأسواق المحلية ببغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 146900 دينار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.