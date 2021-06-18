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الدولار يرتفع ويحقق أعلى مكاسب له منذ 9 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-18T07:36:21+0000
الدولار يرتفع ويحقق أعلى مكاسب له منذ 9 أشهر

شفق نيوز/ اتجه الدولار صوب أفضل أسبوع له في تسعة أشهر تقريبًا يوم الجمعة حيث سارع المستثمرون إلى تسعير نهاية أسرع من المتوقع لتحفيز نقدي غير عادي في الولايات المتحدة في الأيام التي أعقبت تحولًا مفاجئًا في اللهجة من الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الدورتين منذ أن توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا محتملاً في أسعار الفائدة في العام 2023 ، خرجت العملة الأمريكية عن النطاقات الأخيرة وارتفعت بنحو 1.8٪ مقابل اليورو ، وحتى أكثر مقابل الدولار الأسترالي وأكثر من 1٪ مقابل الجنيه الإسترليني والنيوزيلندي.

وارتفع مؤشر الدولار فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين عند 92.010 وهو في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5٪ ، وهو أكبر ارتفاع له منذ سبتمبر الماضي.

واستقرت العملات الرئيسية في وقت مبكر من جلسة التداول الآسيوية ولم تظهر الكثير من الحماس للارتداد ، مع تحركات طفيفة فقط. جلس اليورو فوق أدنى مستوى في شهرين عند 1.1904 دولار.

وتوقف الدولار الأسترالي عند 0.7555 دولار ، وهو أيضًا بالقرب من أدنى مستوى في شهرين عند 0.7540 دولارًا والذي سجله خلال الليل.

كما يسير الدولار على المسار الصحيح لارتفاع 0.5٪ مقابل الين ، والذي تم تداوله عند 110.25 للدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 11 أسبوعًا عند 110.82 يوم الخميس.

وتأثر الذهب بالارتفاع في عوائد الدولار الأمريكي وعائدات الولايات المتحدة وهو في طريقه لخسارة أكثر من 5٪ أسبوعيًا.

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