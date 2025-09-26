الدولار يرتفع ويحافظ على مكاسبه الحادة

شفق نيوز - أربيل

حافظ الدولار على مكاسبه الحادة، اليوم الجمعة، بعد أن قلصت بيانات أميركية جاءت أفضل من التقديرات من التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بمزيد من التيسير النقدي هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية، 0.6% في الجلسة السابقة بعد أن تجاوزت بيانات تتعلق بالنمو الاقتصادي الأميركي وعدد طلبات إعانة البطالة التوقعات.

وجرى تداول الين عند أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية. ويتحول التركيز حاليا إلى بيانات إنفاق المستهلكين الأميركيين المقرر صدورها اليوم الجمعة للحصول على مؤشرات حول مدى حاجة الاقتصاد إلى تحفيز إضافي من البنك المركزي.

واستقر مؤشر الدولار عند 98.473، بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، ويتجه للارتفاع 0.8% هذا الأسبوع.

واستقرت العملة الأميركية عند 149.81 ين بعد أن كانت على وشك اختراق مستوى 150 للمرة الأولى منذ أول أغسطس/آب. واستقر اليورو عند 1.1665 دولار بعد تراجعه 0.6% أمس الخميس.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 87.7% أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة جرى تعديلها بالرفع إلى 3.8% خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، زيادة بنسبة 0.3% في أغسطس/آب على أساس شهري وارتفاعا بواقع 2.7% على أساس سنوي.