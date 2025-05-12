الدولار يرتفع وسط تفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية

شفق نيوز/ ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل عملات الملاذ الآمن، يوم الاثنين، بعد محادثات بين الولايات المتحدة والصين هدأت المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بالتزامن مع مؤشرات على انحسار التوتر في نقاط ساخنة في مناطق أخرى.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، صعد الدولار 0.4% إلى 145.93 ين، و0.5% إلى 0.8337 فرنك سويسري.

وزاد الدولاران النيوزيلندي والأسترالي 0.3% إلى 0.5927 دولاراً أميركياً، و0.3% إلى 0.6432 دولاراً.

وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1228 دولاراً، ونزل الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3288 دولاراً.

وزاد اليوان الصيني في الخارج بنحو 0.2% إلى 7.224يوانللدولار.