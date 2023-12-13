الدولار يرتفع والأنظار على اختتام اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي

شفق نيوز/ حقق الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة مقابل العملات الرئيسية المنافسة، يوم الأربعاء، مع انتظار المتعاملين لاختتام اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي الذي يمكن أن يقدم دلالات حول التوقيت الذي سيبدأ فيه البنك خفض أسعار الفائدة.

وتراجع اليوان الصيني بعد أن أخفق اجتماع لكبار مسؤولي الصين في تقديم إجراءات تحفيز قوية لدعم النمو الاقتصادي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بعد أن أشارت بيانات تضخم أقل من المتوقع إلى أن البنك المركزي قد لا يضطر إلى المضي قدما في رفع الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 103.86 بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش، معوضاً بعض الخسائر بعد انخفاضه 0.31 % خلال الليل.

وهبط اليوان الصيني في المعاملات الفورية إلى 7.1831 للدولار، أما بالنسبة للعملات المشفرة فقد حافظت عملة البتكوين على مستوى 41 ألف دولار الذي وصلت إليه يوم الجمعة الماضي، بعد التراجع عن أعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل 2022 عند 44729 دولارا.