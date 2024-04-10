الدولار يرتفع والين يبقي المتعاملين في حالة تأهب

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي، قبل صدور تقرير رئيسي عن التضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بينما ظل الين بالقرب من أدنى مستوى في عدة عقود مما يبقي المتعاملون في حالة تأهب لرصد أي مؤشرات على أن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة.

وينصب التركيز الرئيسي في السوق اليوم، على تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس/ آذار المقرر صدوره، اليوم والذي يتطلع المتعاملون إليه بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة التي سينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في المرحلة القادمة.

وتأتي بيانات التضخم بعد تقرير الوظائف القوي الذي صدر الجمعة الماضي، وخالف التوقعات السابقة مما أثار تساؤلات عن الموعد الذي سيبدأ في مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة هذا العام وبأي نسبة.

وقد تدفع بيانات التضخم القوية، الأسواق إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو / حزيران مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار بشكل حاد.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 104.1 نقاط.

أما في اليابان، فلم تصدر أي تحذيرات جديدة في وقت ظل فيه الين بالقرب من أدنى مستوى له في 34 عاما مقابل الدولار قبل صدور البيانات الأمريكية، ومع ذلك، نفى محافظ بنك اليابان كازو أويدا تكهنات السوق بأن الانخفاض الحاد في قيمة الين قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.

واستقر الين عند 151.83 للدولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 0.60685 دولار بعدما قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.60775 مقابل الدولار بعد أن ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، لكنه حذر من استمرار التضخم.

واستقر اليورو عند 1.0851 دولار بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار يوم الثلاثاء مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم غد الخميس.