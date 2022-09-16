الدولار يرتفع مقابل سلة العملات

شفق نيوز/ ارتفع الدولار مرة أخرى يوم الجمعة ، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل رفع سعر الفائدة الضخم المحتمل من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، بينما ضعف اليوان الصيني متجاوزًا عتبة الأهمية النفسية البالغة 7 للدولار.

ويتجه الدولار ، مقابل سلة من العملات ، إلى ارتفاع أكثر من 1٪ هذا الأسبوع ، حيث توافد المستثمرون على العملة الخضراء الآمنة. اليوان هو أحدث عملة تصل إلى أدنى مستوى لها في عدة سنوات بسبب الارتفاع المستمر في قيمة الدولار.

وتراجع اليورو في آخر مرة بنسبة 0.5٪ إلى 0.9945 دولار ، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 37 عامًا عند 1.1351 دولار ، بانخفاض 1٪ خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 110.26 ليس ببعيد عن أعلى مستوياته في عقدين عند 110.79 الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.

ودفع الدولار المرتفع اليوان البحري إلى ما بعد العتبة الحرجة البالغة 7 للدولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بين عشية وضحاها ، حيث وصل اليوان إلى أدنى مستوى عند 7.037.

وبالمثل ، اخترقت الوحدة البرية المستوى الرئيسي بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني كان مرنًا بشكل مدهش في أغسطس ، مع نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة على حد سواء أكثر من المتوقع. لكن الركود المتزايد في العقارات أثر على التوقعات.

وسيحول التجار تركيزهم الآن إلى سلسلة اجتماعات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، وبنك اليابان (BOJ) ، وبنك إنجلترا الأسبوع المقبل ، مع احتلال الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهرت البيانات الصادرة خلال الليل أن مبيعات التجزئة الأمريكية انتعشت بشكل غير متوقع في أغسطس ، في حين أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 5000.

وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال 75٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل وفرصة 25٪ لزيادة 100 نقطة أساس.

وقد يؤدي هذا إلى مزيد من الألم للين الياباني الذي تعرض للضرب ، والذي كان ضحية لارتفاع الدولار وتزايد الفروق في أسعار الفائدة.

ولكن ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير بنك اليابان قالت إن البنك المركزي ليس لديه أي نية لرفع أسعار الفائدة أو تعديل توجيه سياسته الحذرة لدعم الين.

وانخفض الدولار بشكل طفيف مقابل الين عند 143.43 ، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي.