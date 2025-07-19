الدولار يرتفع مقابل الدينار في بغداد و اربيل مع بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 140550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 141750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 140450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.