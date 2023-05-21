الدولار يرتفع مع إغلاق البورصة في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 146400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 1450000 دينار مقتبل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147050 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.