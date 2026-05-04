الدولار يرتفع مع الإغلاق في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 152,650 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 152,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 152,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,600 دينار مقابل 100 دولار.