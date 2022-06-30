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الدولار يرتفع مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-30T14:59:04+0000
الدولار يرتفع مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 148050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي. 

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء  147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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