الدولار يرتفع مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع اغلاق البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 147950 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وبلغت أسعار صرف الدولار الامريكي عند افتتاح البورصة صباح اليوم 147600 دينارا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.