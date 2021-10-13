الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وسجلت البورصة صباح اليوم 148000 ألف دينار لكل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.