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الدولار يرتفع مجددا.. والذهب يعاود الهبوط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-05T07:39:51+0000
الدولار يرتفع مجددا.. والذهب يعاود الهبوط

شفق نيوز/ عاد مؤشر الدولار الأمريكي للصعود من جديد خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد انتكاسة عنيفة خلال تعاملات أمس الثلاثاء دفعت بكافة الأصول للاحتفال بالسقوط الكبير لسيد العملات.

وجنبًا إلى جنب مع عودة ارتفاعات الدولار، انخفض المعدن الأصفر الذي نجح في الوصول إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من شهر أمس الثلاثاء بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية.

وارتفع مؤشر الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، في حدود 0.3% وصولا إلى مستويات قرب الـ 110.47 نقطة بعدما نزل في وقت سابق إلى مستويات قرب الـ 110 والتي تعد الأدنى في نحو الشهر.

انخفضت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 0.2% إلى مستويات 1,724.19 دولارا للأوقية بتراجع في حدود 3 دولارات.

وفي المقابل انخفضت العقود الآجلة للذهب من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 2.95 دولارات للأوقية أو ما يعادل 0.17% إلى مستويات 1727.55 دولارا للأوقية.

 

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