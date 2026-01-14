الدولار يرتفع مجددا مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء ، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 146400 عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 147550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147450 ديناراً مقابل 100 دولار.