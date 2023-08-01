الدولار يرتفع مجدداً في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 150000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاثنين 149500 دينار.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149950 دينارا، وسعر الشراء 149900 دينار لكل 100 دولار.