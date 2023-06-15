الدولار يرتفع أمام عملات العالم بعد تلميحات الفيدرالي برفع الفائدة

شفق نيوز/ ارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، بعد أن أشار الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، في حين تراجعت عملتا الصين ونيوزيلندا وسط مؤشرات على تراجع اقتصاديهما.

وارتفع مؤشر الدولار 0.28% إلى 103.21، متعافيا من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 102.66 الذي سجله يوم أمس الأربعاء بعد أن أبقى الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع 50 نقطة أساس أخرى بنهاية ديسمبر كانون الأول.

وهبط اليورو 0.12% إلى 1.0818 دولار، لكنه صعد مقابل العملة اليابانية 0.35% إلى 152.26 ين.

كما نزل الين مقابل الدولار، إذ انخفض 0.46% إلى 140.735.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.68% إلى 0.6170 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد النيوزيلندي انزلق إلى الركود في الربع الأول.

وانخفض اليوان الصيني 0.1% ولامس 7.1872 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد أن خفض بنك الشعب الصيني تكلفة الاقتراض لقروضه متوسطة الأجل لأول مرة في عشرة أشهر.