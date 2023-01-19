الدولار يرتفع أمام العملات العالمية الرئيسية

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، اليوم الخميس، في‎ ‎تعاملات متقلبة مجتذبا ‏الباحثين عن ملاذ آمن مع تراجع الإقبال على‎ ‎المخاطرة بفعل تراجع الأسهم وسط تصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ‏مما يوحي بأن البنك سيواصل رفع الفائدة لترويض التضخم.‏

لكن المحللين ما زالوا مقتنعين بأن العملة بلغت ذروتها بالفعل وفي وسط اتجاه ‏نزولي عام.‏

وقال جو مانيمبو محلل أول الأسواق لدى كونفيرا في واشنطن "سيواصل الدولار ‏أداءه المتقطع نتيجة انخفاض التوقعات لكل من التضخم وسياسة الفدرالي ‏الأميركي".‏

وتراجع الدولار في وقت سابق أمام جميع العملات بعد مجموعة من البيانات ‏الاقتصادية الضعيفة عززت التوقعات بأن الفدرالي ربما يكون يقترب من إنهاء ‏دورة رفع الفائدة.‏

وفي تعاملات ما بعد الظهيرة، ارتفعت العملة الأميركية أمام العملات المرتبطة ‏بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي والتي تتأثر أيضا ‏بالشهية للمخاطرة.‏

وانخفض الدولار الأسترالي ‏‎0.7%‎‏ إلى 0.6936 دولار بعدما سجل أعلى مستوياته ‏منذ أغسطس آب العام الماضي، واستقر الدولار النيوزيلندي دون تغير يذكر خلال ‏اليوم عند 0.6430 دولار، وكان ارتفع في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى ‏مستوياته في شهر.‏

وأمام الدولار الكندي، ارتفعت العملة الأميركية‎ 0.8% ‎إلى 1.3497 دولار كندي.‏

وزاد الدولار حوالي ‏‎2.7%‎‏ أمام الين إلى 131.58 ين قبل أن يقلص مكاسبه. ‏وارتفع في أحدث تداولاته ‏‎0.6%‎‏ إلى 128.825 ين.‏

وصعد الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في خمسة أسابيع قبل أن يجري تداوله ‏مرتفعا ‏‎0.4%‎‏ عند 1.2336 دولار.‏

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0790 دولار.‏