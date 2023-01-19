الدولار يرتفع أمام العملات العالمية الرئيسية
شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، اليوم الخميس، في تعاملات متقلبة مجتذبا الباحثين عن ملاذ آمن مع تراجع الإقبال على المخاطرة بفعل تراجع الأسهم وسط تصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي مما يوحي بأن البنك سيواصل رفع الفائدة لترويض التضخم.
لكن المحللين ما زالوا مقتنعين بأن العملة بلغت ذروتها بالفعل وفي وسط اتجاه نزولي عام.
وقال جو مانيمبو محلل أول الأسواق لدى كونفيرا في واشنطن "سيواصل الدولار أداءه المتقطع نتيجة انخفاض التوقعات لكل من التضخم وسياسة الفدرالي الأميركي".
وتراجع الدولار في وقت سابق أمام جميع العملات بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة عززت التوقعات بأن الفدرالي ربما يكون يقترب من إنهاء دورة رفع الفائدة.
وفي تعاملات ما بعد الظهيرة، ارتفعت العملة الأميركية أمام العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي والتي تتأثر أيضا بالشهية للمخاطرة.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.7% إلى 0.6936 دولار بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أغسطس آب العام الماضي، واستقر الدولار النيوزيلندي دون تغير يذكر خلال اليوم عند 0.6430 دولار، وكان ارتفع في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوياته في شهر.
وأمام الدولار الكندي، ارتفعت العملة الأميركية 0.8% إلى 1.3497 دولار كندي.
وزاد الدولار حوالي 2.7% أمام الين إلى 131.58 ين قبل أن يقلص مكاسبه. وارتفع في أحدث تداولاته 0.6% إلى 128.825 ين.
وصعد الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في خمسة أسابيع قبل أن يجري تداوله مرتفعا 0.4% عند 1.2336 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0790 دولار.