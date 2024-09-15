الدولار يرتفع أمام الدينار في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد ، وتوقفت عن التداول في اربيل عاصمة اقليم كوردستان بسبب عطلة المولد النبوي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 149900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول أيام العطل الرسمية إلا أنه سجل الدولار في بعض مكاتب الصيرفة ارتفاعا طفيفا، فقد بلغ سعر البيع 149100 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار.