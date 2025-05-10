الدولار يرتفع أمام الدينار في بغداد وأربيل مع بداية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 142000 دينار مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142200 دينار مقابل 100 دولار.