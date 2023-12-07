الدولار يرتفع أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157400 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 157000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 157250 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 157100 دينار مقابل 100 دولار.