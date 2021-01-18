الدولار يرتفع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان، اليوم الاثنين 18 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 144950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية 145000 ديناراً.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الاحد 144100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 144500 دينار لكل مائة دولار امريكي.