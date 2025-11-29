الدولار يرتفع أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، مع بداية التعاملات في أسواق بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142550 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت يوم الخميس الماضي 141900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 141900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140600 دينار مقابل 100 دولار.