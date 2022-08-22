عالمياً .. الدولار يرتفع لأعلى مستوى له منذ 5 أسابيع

شفق نيوز/ سجل مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوى له منذ 5 أسابيع، اليوم الإثنين، بعد أن أشار مسؤول في الفدرالي الأميركي إلى احتمال استمرار التشديد النقدي بشكل قوي.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 5 أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة 3 أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو تموز وارتفع آخر مرة 0.074% إلى 108.23.

وارتفع الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأميركية إلى 137.40 ينً يابانيً في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو/تموز.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.23% إلى 1.1805 دولار ليقترب من أدنى مستوى له منذ 5 أسابيع يوم الجمعة عند 1.17925 دولار.